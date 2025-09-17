Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar

Uzun süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hayranlarının merakla beklediği yeni karelerini yayımladı.

Sosyal medyadan bir süre uzak kalmayı tercih eden Serenay Sarıkaya'dan sürpriz Instagram paylaşımı geldi.

"DÜŞTÜK KALKTIK ÇOĞU ZAMAN"

Sarıkaya, yeni karelerini 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ''Düştük kalktık çoğu zaman geldik buraya kadar'' notuyla yayımladı.Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar - Resim : 1

Serenay Sarıkaya'nın son pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar - Resim : 2