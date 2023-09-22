Serenay Sarıkaya'dan Yunanistan'da görüldüğü gizemli adam için: Şok oldunuz değil mi?

Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Aile' dizisi ve 'Alice Müzikali'nin final yapmasının ardından soluğu yaz tatilinde almıştı. Ve tatilini çoğunlukla Yunanistan'da geçirmişti. Tatilde gizemli bir adamla görülen Sarıkaya, o görüntülere açıklama getirdi.

SERENAY SARIKAYA: KENDİMDEN ÜMİDİ KESMEDİM

Özel hayatı ile ilgili konuşan Sarıkaya, gazetecilerin; "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Kendim için herhangi bir şey yapmaya zamanım hiç olmadı ki geçen sezon. Sadece uyumaya zamanım vardı. Kendimden ümidi kesmedim ama biraz işe güce daldım.

"BİRİSİ OLURSA HABERİNİZ OLACAKTIR"

Tatile Yunanistan'a tatile giden Sarıkaya, orada bir beyefendi ile görüntülenmişti. Konuyla ilgili oyuncu, "Şok oldunuz değil mi? Ben de şok oldum. Birisi olursa mutlaka haberiniz olacaktır" ifadelerini kullandı.