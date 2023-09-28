Serenay Sarıkaya'nın annesinin karıştığı 'Yasak Aşk' iddialarına Serpil Tosun'dan yanıt!

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele gezerken görüntülenmiş, çok geçmeden Ümran Seyhan’ın yanındaki kişinin oyuncu Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.

İddialara göre; Ümran Seyhan ile Kenan Tosun Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu. Seyhan, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost.

Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun arasındaki arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü.

SERPİL TOSUN'DAN YANIT GECİKMEDİ: HER ŞEY DOĞRU!

Yasak aşkın ortaya çıkmasından sonra en çok Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'un ne diyeceği merak ediliyordu. Serpil Tosun, 2. Sayfa’ya yaptığı açıklamada haberleri doğruladı.

“Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları.”

SERPİL TOSUN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Serpil Tosun son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu sözleri yazdı: En çok da kendime mahcubum. Olmazlarla ziyan ettim gönlümü...