Serenay Sarıkaya'nın güneş gözlükleri dikkatleri üzerine çekti

Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşk ile gündemde olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her zaman magazin basınının ve sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir otomobilde kaydettiği kısa videoyu takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, taktığı iddialı güneş gözlüğü de hayranlarının dikkatini çeken detaylar arasında yer aldı.

ÖZEL TASARIM

Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı videoda taktığı özel tasarım gözlük sosyal medyada çok konuşuldu. Gözlüğün özel tasarım olduğu ve dünyada 5 tane bulunduğu iddia edildi.⁣