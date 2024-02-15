Serhan Onat: İtalya'dan Türkiye'ye kendim 14 günde geldim!
TRT 1'de yayınlanan 'Kendi Düşen Ağlamaz'ın başarılı oyuncusu Serhan Onat, tam bir deniz tutkunu. Hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı yapan ünlü oyuncu, deniz ve yelkenli tutkusu hakkında konuştu.
'Muhteşem Yüzyıl', 'Bodrum Masalı', 'Meryem', '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Akıncı' gibi yapımlarda rol alan Serhan Onat, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi.
YELKEN TUTKUSUNU ANLATTI
'ÇOK SIK TEKNEDEYİM'
Yelkenli tutkusunu anlatan Onat, "Ben çok sık teknedeyim. Kalamış Marina'dan adalara falan gidiyorum. Yakın arkadaşlarım artık yelkenci oldular. Ben de teknenin donanımını az çok biliyorum" şeklinde konuştu.
"LODOSO YAKAKANDIM BAŞIMA BİR ŞEY GELMEDİ"
"İyi kaptan fırtınada limanda olan kaptandır" diyen oyuncu, "Geçen hafta lodosa yakalandım ama başıma bir şey gelmedi. İyi eğitim ve iyi ekiple güzel bir tekneci oldum.''
'İTALYA'DAN 14 GÜNDE TÜRKİYE'YE GELDİM'
''Geçtiğimiz yıllarda İtalya'dan Türkiye'ye kendim 14 günde geldim. Yolculuktan o kadar keyif aldım ki anlatamam" ifadelerini kullandı.