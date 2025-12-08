Serhan Onat, stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı
Survivor 2026 yarışmacısı Serhan Onat, uzun süredir birlikte olduğu stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, yalnızca aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Serhan Onat, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile birlikteliğini resmileştirmek için ilk adımı attı.
NİSAN AYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ
Serhan Onat, nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı. Onat ile Küsmenoğlu, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu sade bir tören gerçekleştirdi.
Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu, yüzükleri taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte mutlu günlerini kutladı.