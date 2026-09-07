Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı neydi, son anlarında neler oldu? Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kâğıthane’deki evinde ölü bulundu. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşının durumu kontrol etmek üzere eve gitmesiyle ortaya çıkan acı olay sonrasında, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Peki, Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı neydi, son anlarında neler oldu? Kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı...
Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kâğıthane'deki evinde hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı, yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., karşılık alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi. Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur hâlde hareketsiz buldu.
SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?
Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz netleşmedi. Kılıç'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ve yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin kesinlik kazanacağı öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.
SERHAT KILIÇ HASTALIĞI NEYDİ?
Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu kız arkadaşı Özlem E., oyuncu Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu belirtti. Ayrıca bilinen tiroid bezi rahatsızlığı da bulunan sanatçının, son dönemde aşırı alkol tükettiği yönünde bilgiler edinildi.