Serkan Aydın'dan Ufuk Özkan'lı nostaljik paylaşım: Güzel günlerimizi hatırla dostum

2023'te siroz teşhisi konulan, yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Acilen karaciğer nakli olması gereken Ufuk Özkan'ı bu süreçte dostları yalnız bırakmıyor. Ünlü isimler, Özkan'a destek olmak için zaman zaman hastaneye gitmesinin yanı sıra sosyal medyadan da oyuncu için donör çağrısında bulunuyor.

ARKADAŞINA MORAL VERDİ

Oyuncu Serkan Aydın da sosyal medya hesabından Ufuk Özkan ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafları yayımlayıp, paylaşımıyla arkadaşına moral verdi.

"GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM"

Serkan Aydın, Ufuk Özkan'a; "Hey gidi günler hey... İyi olacaksın dostum çok az kaldı. Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın" sözleriyle seslendi.