Serkan Çağrı: Rota virüsü perişan ediyor

Sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşan Serkan Çağrı'nın oldukça bitkin olduğu görüldü.
'YAVRULARIMIZI DÜŞÜNEMİYORUM'
Rota virüsü nedeniyle tedavi gören Çağrı, "Dikkat dikkat! Rota virüsü perişan ediyor. Özellikle çocuklarınızı koruyun. İlk önce bizim çocuklarda başlayan bu virüs sıra sıra hepimize bulaştı. Beni bu kadar perişan ettiyse yavrularımızı düşünemiyorum"
MEMLEKETİNE HEYKELİ DİKİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Serkan Çağrı'nın memleketi Keşan'a heykeli dikilmişti. Keşan Belediyesi tarafından yaptırılarak Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşağa konulan heykelin açılışında konuşan Serkan Çağrı, büyük mutluluk duyduğunu belirtmişti.
Heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Serkan Çağrı; "Buradaki sembolle yaşayabileceğim en büyük gururu ve onuru yaşadım. Bunu yaşarken görmek, büyük gurur verici. Bu Keşan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değerin tüm dünyada yankı bulacağı bir sembol. Aynı zamanda Keşan'ın çok kıymetli yaşayan ve vefat etmiş klarnetçilerinin bir sembolüdür" demişti.