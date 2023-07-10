Serkan Çayoğlu: Evlilik aşkı öldürmez

Kendisi gibi oyuncu Özge Gürel ile geçtiğimiz Temmuz ayında nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu evlilik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖZGE İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Kısa bir tatil yaptık. Güzel geçti. Özge'nin müsaitliğine göre ara ara tatil yaparız yine" dedi. Evliliğin güzel gittiğini söyleyen Çayoğlu, "Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

"ÖZGE'DEN ÇOK ŞEY KAPTIM"

Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu bunun evliliğe yansıması hakkında şöyle konuştu:

"Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor."



