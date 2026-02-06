Serkan Çayoğlu'ndan eşine romantik kutlama: İyi ki doğdun karıcım, sen gül diye her şey
Magazin dünyasının sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bu yıl da geleneği bozmadı. "Kiraz Mevsimi" setinde başlayan o unutulmaz aşk, her geçen yıl daha da derinleşirken, Serkan Çayoğlu'nun eşinin 39. yaşı için sosyal medyadan paylaşım yaptı.
"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde filizlenen ve masalsı iki düğünle (Almanya ve İtalya) taçlanan bu büyük aşk, 2026 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.
Sosyal medyanın en çok yakıştırdığı çiftlerden olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, bu özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla bir kez daha kalpleri fethetti.
5 Şubat 1987 doğumlu olan güzel oyuncu Özge Gürel, dün (5 Şubat 2026) 39. yaşına girdi. Yıllardır istikrarlı giden başarılı kariyerine "Dolunay", "Bay Yanlış" ve "Sipahi" gibi unutulmaz projeler sığdıran Gürel, yeni yaşına eşiyle birlikte girdi.
Her yıl olduğu gibi Serkan Çayoğlu, eşinin doğum gününü duygusal ve bir o kadar samimi bir karelerle kutladı. Çayoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:
"İyi ki doğdun karıcım, sen gül diye her şey..."