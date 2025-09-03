Serkan Keskin ile Meriç Aral oğullarını kucaklarına aldı! İşte oğullarına verdikleri isim

Eylül 2024'te nikah masasına taşıyan Serkan Keskin ile Meriç Aral, şimdi de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.  çift bebeklerine kavuştu ve Güneş adını verdi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncu çifti Meriç Aral ve Serkan Keskin, büyük bir mutluluk yaşıyor. Yaklaşık altı yıldır devam eden ilişkilerini, geçtiğimiz yıl 19 Eylül 2024'te nikah masasına taşıyan çift, şimdi de ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. 

Düğünleriyle magazin gündemini meşgul eden ve yakın dostlarının katıldığı törenle evliliklerini resmileştiren ikili, bu evliliği bir bebekle taçlandırdı.

Hamileliğini bir süre gizli tutan Meriç Aral, bu kararlarının arkasındaki nedeni samimi bir şekilde açıklamıştı. Aral, "Belli bir aya kadar kimseye söylemedik, bize de öyle daha doğru geldi" sözleriyle, bu özel dönemi sadece kendilerine saklamak istediklerini dile getirmişti.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, merakla beklenen bebek dünyaya geldi. Serkan Keskin ve Meriç Aral, erkek bebeklerine "Güneş" adını verdi. Bu mutlu haber, sevenleri ve yakın arkadaşları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.  