Serkan Keskin ile Meriç Aral oğullarını kucaklarına aldı! İşte oğullarına verdikleri isim

Hamileliğini bir süre gizli tutan Meriç Aral, bu kararlarının arkasındaki nedeni samimi bir şekilde açıklamıştı. Aral, "Belli bir aya kadar kimseye söylemedik, bize de öyle daha doğru geldi" sözleriyle, bu özel dönemi sadece kendilerine saklamak istediklerini dile getirmişti.