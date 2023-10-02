Sertab Erener: 1992 Sezen Aksu'yla... 39 kiloyum ve ayakta zor duruyorum!

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sertab Erener son dönemde sosyal medyayı da sıklıkla kullanıyor. Erener'den herkesi eskilere götürecek bir paylaşım geldi. Sertab Erener, yayınlandığı dönemden bugüne kadar dinlenen ve unutulmazlar arasına giren 'Sakin Ol' şarkısının kamera arkası görüntülerini paylaştı.

“Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum"

Ünlü sanatçı paylaştığı videonun altına şöyle yazdı: “Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üstümdekiler de Sezen’indi. Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım. Artık ‘Sakin Ol’ sizinle paylaşmaya hazırdı.”

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.