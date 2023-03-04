Sertab Erener eşinin yeni yaşını kutladı: Sen hep iyi ol

Sertab Erener, müzisyen Emre Kula ile 2015 yılında dünyaevine girmişti. Erener, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"KUTLU OLSUN YENİ YAŞIN"

Sertab Erener, eşinin yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, gönderisine "Sen hep iyi ol. Kutlu olsun yeni yaşın " notunu düştü. Erener, paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.