Sertab Erener 'tarihi bir andı' diyerek takipçilerini eski yıllara götürdü: Sezen'e sürpriz yapmak istemiştim ama kolay olmamıştı

Sertab Erener'in ilk albümünün çıkış şarkısı 'Sakin Ol' Sezen Aksu tarafından yazıldı ve Uzay Heparı tarafından bestelendi. 90'lı yıllarda şöhret basamaklarını hızla çıkan Erener, ardından çok sayıda esere imza attı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir dönem Sezen Aksu'yla da aşk yaşayan ünlü müzisyen Uzay Heparı ile seslendirdikleri şarkının görüntülerini paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Şöhret basamaklarını hızla çıkarak 2003'te Türkiye'ye Eurovision birinciliği kazandıran 59 yaşındaki Sertab Erener, 584 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından hayranlarını geçmişe götüren bir paylaşım yaptı.

"ÇOK TARİHİ BİR AN BENİM İÇİN"

Erener, kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine şu mesajı yazdı:

O gece Uzay’la beraber ilk kez seslendiriyoruz. Kendime baktığım aynanın sol üst köşesine tutuşturduğum poster ise daha hiç kimsenin bilmediği, dinlemediği ve görmediği albümün kapağının ilk baskı örneğidir. Çok tarihi bir andır benim için... Sizinle tanışmaya çok az zaman kalmıştı çünkü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sertab Erener (@sertaberener)'in paylaştığı bir gönderi

SÖYLEMEK HİÇ KOLAY OLMADI

Erener aynı geceden başka bir videoyu ise, 'Uzay ile o geceye özel bir de doğum günü şarkısı bestelemiştik. Yıllar sonra şarkıyı Sezen'e sahnede tekrar söyleyerek sürpriz yapmak istemiştim. Ama hiç kolay olmadı.' mesajıyla yayınladı.