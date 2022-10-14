Sertaç Ortaç'tan evlilik açıklaması: Evlilik, akıl hastası işi

Serdar Ortaç, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Ünlü popçu, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere takıldı.

"Evlilik akıl hastası işi"

Hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, evli çiftlere "Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum. Şaka bir yana sevdiklerinize çok sinirlenmeyin, ani kararlar vermeyin sonra çok pişman olursunuz. Örnek var burada; bakın ben çok pişman oldum, evliliğimi yürütemedim" diyerek kendini eleştirdi.

"Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor" şeklinde sözlerine devam eden Ortaç'ın "Evlilik akıl hastası işi" sözleri herkesi şaşırttı.

"Kız günlük tutuyormuş"

Evlenmeden önce Litvanyalı sevgilim olmuştu. 6-7 aydır birlikteyiz. Uyandık, yatağın şiltesinin altında bir şişlik var. Kız banyoya indi. Zengin zamanlarım, öyle bir ev. Deli gibi aşığım. Şilteyi kaldırdım, bir günlük var. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım, Litvanya bir şeyler yazıyor. 'Şunları bir tercime ettirsem de, ne yazmış anlasam' dedim. Fotoğrafını çektim, ertesi gün Türkçeye tercüme ettirdim.

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