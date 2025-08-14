Sertap Erener'in bordo transparan sahne stili

Türk pop müziğinin efsane ismi ve Eurovision birincisi Sertab Erener, geçtiğimiz gece İstanbul Festivali'nde unutulmaz bir performansa imza attı. Sanatçı, zengin repertuvarı ve sahnedeki zarafetiyle izleyicileri adeta büyüledi. Ancak konserin en çok konuşulan detayı, Erener'in iddialı sahne kostümü oldu.

Sertab Erener'in sahne için özel olarak hazırlanan bordo transparan tülden oluşan ve vücudunu tamamen saran elbisesi, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Elbisesine bağlı olan ve örgülü saçlarıyla bütünleşen kumaş aksesuarı da dikkat çeken diğer bir detaydı.

Kostüm hakkındaki yorumlar ise ikiye bölündü. Bir kesim “Sertab’tan başkası bu cesareti gösteremez” diyerek ünlü ismin tarzını överken, bir başka kesim “Yaşına hiç yakışmamış” şeklinde eleştirdi. Öte yandan, "Yaşına rağmen harika taşımış" diyenler de oldu.

Konserin en sürpriz anı ise Sertab Erener'in, 10 Eylül'de yayımlanacak olan yeni şarkısı "Böyledir Benim Ayrılıklarım"ı ilk kez canlı seslendirmesiydi. Sözleri Paptircem'e, bestesi Said Furkan Karaca ve Emre Kula'ya ait olan şarkının ilk performansı, seyircileri hem şaşırttı hem de duygusal anlar yaşattı.