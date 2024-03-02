Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirince acil olarak ameliyata alınmıştı. Daha sonra hastaneden durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi verilmişti.
Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, Tanrıöğen'in tedavisinin devam edeceği, hatta hafıza problemleri yaşadığı, bazı şeyleri unuttuğu açıklanmıştı. Ve Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Bey' karakteri için ünlü oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.
HAFIZASINDAKİ SIKINTIYI ATLATTI
Şimdi ise usta isimden sevindiren bir haber geldi. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacak.
KENDİNE GELİR GELMEZ EKİP ARKADAŞLARINI SORDU
Oyuncu kendine gelir gelmez ‘Kızılcık Şerbeti’ni izleyip duygulandı ve ekip arkadaşlarını sordu. Tanrıöğen, ’Abdullah Bey’ rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’ın seçilmiş olmasından ise memnun olduğunu belirtti. Ünlü isim diziye bir daha dönmeyecek. Ahmet Mümtaz Taylan, ise hastane ziyaretlerinin kısıtlı olması nedeniyle Tanrıöğen'i henüz göremedi.