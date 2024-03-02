Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi

Yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve ardından acil olarak ameliyata alınan Settar Tanrıöğren'in Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü sona ermişti. Bugün oyuncudan sevindiren bir haber geldi.

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Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirince acil olarak ameliyata alınmıştı. Daha sonra hastaneden durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi verilmişti.

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Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi - Resim : 2

Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, Tanrıöğen'in tedavisinin devam edeceği, hatta hafıza problemleri yaşadığı, bazı şeyleri unuttuğu açıklanmıştı. Ve Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Bey' karakteri için ünlü oyuncunun yerine Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.

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Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi - Resim : 3

HAFIZASINDAKİ SIKINTIYI ATLATTI

Şimdi ise usta isimden sevindiren bir haber geldi. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacak.

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Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi - Resim : 4

KENDİNE GELİR GELMEZ EKİP ARKADAŞLARINI SORDU

Oyuncu kendine gelir gelmez ‘Kızılcık Şerbeti’ni izleyip duygulandı ve ekip arkadaşlarını sordu. Tanrıöğen, ’Abdullah Bey’ rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’ın seçilmiş olmasından ise memnun olduğunu belirtti. Ünlü isim diziye bir daha dönmeyecek. Ahmet Mümtaz Taylan, ise hastane ziyaretlerinin kısıtlı olması nedeniyle Tanrıöğen'i henüz göremedi.