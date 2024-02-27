Settar Tanrıöğen'den üzücü haber geldi
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve ardından acil olarak ameliyata alınan Settar Tanrıöğren Kızılcık Şerbeti'ndeki Kızılcık Şerbeti'ndeki rolünü Ahmet Mümtaz Taylan'a devretmişti. Bugün ünlü oyuncu ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakteri 'Abdullah Bey'i canlandıran Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirince acil olarak ameliyata alınmıştı. Daha sonra hastaneden durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi verilmişti.
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Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, Tanrıöğen'in tedavisinin devam edeceği açıklanmıştı.
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Bunun üzerine Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Abdullah Bey' karakteri için usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşılmıştı.
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Bugün ise ünlü oyuncunun hastalık süreci ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi.