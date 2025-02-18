Sette kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in son durumu

Dün Kızıl Goncalar setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İşte ünlü sanatçının son durumu...

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Sette kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in son durumu - Resim : 1

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar için uzaklaştırma ile koruma talep etmiş ve dün sabah ‘Gel Konuşalım’ programına telefonla bağlanmıştı.

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Sette kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in son durumu - Resim : 2

Dün rol aldığı dizinin setine giren sanatçı, hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak bayıldı.

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Sette kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in son durumu - Resim : 3

Edirnekapı’daki sete en yakın hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale sonrası anjiyo yapılan sanatçının kalbinde tıkalı olan damarına da stent takılacak.

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Sette kalp krizi geçiren Özcan Deniz'in son durumu - Resim : 4

Taburcu olan Özcan Deniz’in evinde istirahat ettiği öğrenildi.