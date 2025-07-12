Sevcan Orhan sahnelere geri döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim

Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne alırken bir anda fenalaşmıştı. Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Hastaneden taburcu olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

"İYİYİM"

Orhan, "Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim” demişti.



"KÜLLERİMDEN DOĞDUM"

Haftalar sonra ilk kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Ölmedim, ölmeyeceğim kazık çaktım bu dünyaya. Şaka bir yana o geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsizlikten sonra ilk kez sahne. Heyecanlıym, azıcık alkışlayın. Süslendim, püslendim geldim. Çok teşekkür ederim, ölmemi bekleyenler varmış yani gerçekten ölüm saatimi yazan mı dersin, gömüldüğüm mezarı söyleyen mi dersin, İkindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim. Valla şaka bir yana tansiyonum düştü biraz, biraz da kalp ritim bozukluğu falan derken. Ben bütün tuşlara basmışım zaten öncesinde. O gün de bayılmamam için hiçbir sebep yokken bayıldım sahnede. Ama gördüğünüz gibi dipçik gibiyim, küllerimden doğdum geldim" dedi.