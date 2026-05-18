Sevcan Orhan ve Görkem Duman nişanlandı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde evleneceklerini açıklamıştı.

Düğün için tarih veren Orhan, "Eylül ayında düğün yapmayı düşünüyoruz. Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sevcan Orhan ile Görkem Duman, dün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADIM"

Görkem Duman, Sevcan Orhan ile nişan yüzükleriyle çektirdikleri fotoğrafı "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık. Bu mutluluğumuzu paylaşan, iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin" notuyla yayımladı.