Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi! İlk kareler geldi
Oyuncu Sevda Erginci ile nişanlısı Efe Saydut, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Nişandan sadece günler sonra İzmir'de nikah masasına oturan çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları ilk karelerle duyurdu.
"Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Saydut ile evlendi.
Sürpriz nişandan kısa bir süre sonra nikah masasına oturan çift, mutluluklarını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Sade bir nikah töreni tercih eden Sevda Erginci, düğününden en özel anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncunun sade gelinliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı ve tam not aldı.