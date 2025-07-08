Sevdiğim Sensin dizisinin başrolleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz oldu

Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi "Sevdiğim Sensin" için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Çekimlerine Ağrı'da başlanıp İstanbul'da devam edecek olan projenin başrol erkek karakteri Erkan için daha önce Aytaç Şaşmaz ile anlaşmaya varılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşim Aslan'ın kaleminden çıkan ve Gökçen Usta'nın yönetmen koltuğunda oturacağı "Sevdiğim Sensin"in kadın başrolü Rojda'yı canlandıracak isim de belli oldu. Son olarak Netflix'te yayınlanan "İstanbul Ansiklopedisi" dizisindeki performansıyla beğeni toplayan genç kuşağın yetenekli oyuncularından Helin Kandemir, "Sevdiğim Sensin" kadrosuna katıldı.

"Sevdiğim Sensin" konusu

Dizi, askerliğini Ağrı'da yapan, varlıklı bir holding sahibinin oğlu olan Erkan'ın, hayatını kurtaran Ağrılı genç kız Rojda ile karşılaşmasıyla değişen hayat hikâyesini etkileyici bir dille ele alacak. Henüz yayınlanacağı kanal açıklanmayan dizide, usta aktör Hüseyin Avni Danyal da Erkan'ın babası karakterine hayat verecek.