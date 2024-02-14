Sevgililer Günü'nde ilanı aşk! Merve Dizdar sevgilisini ilk kez paylaştı
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Merve Dizdar, Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. Yeni sevgilisini ilan eden Dizdar'ın kareleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, iki yıl önce Gürhan Altundaşar’dan boşanmıştı. Dizdar, kalbini yeniden aşka açtı.
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Bir süre önce Cihan Ayger ile birliktelik yaşadığı iddia edilen ünlü isim aşkını sosyal medyada ilan etti.
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Bir süre aşkını gözden uzakta yaşamak isteyen Dizdar, Sevgililer Günü'nde karar değiştirdi ve sevgilisiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
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Dizdar'ın Cihan Ayger'i etiketlediği pozlarına kısa sürede yorum yağdı.