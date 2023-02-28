Sevilen dizi Yasak Elma'da 2 ayrılık birden yaşanıyor

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma her pazartesi FOX ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizinin önümüzdeki bölümlerinde ise beklenmeyen iki ayrılık yaşanacak.

Dizide 2 ayrılık birden

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma’da Engin rolüne hayat veren Bekir Aksoy projeye ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle veda edecek. Diziden ayrılacak bir diğer isim ise Şebnem Dönmez… Fenomen projede Handan karakterine hayat veren Dönmez’in geçen haftalarda kızı Kumru’nun sevgilisiyle beraberlik yaşadığı sahneler çok konuşulmuştu.