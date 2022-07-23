Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

16 yıldır ekranlara gelen ünlü dizi Arka Sokaklar'da önemli bir ayrılık iddiası var... 17. sezona merhaba demeye hazırlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın başrol oyuncularından Şevket Çoruh'un yeni sezonda dizide yer almayacağı iddia ediliyor.

ŞEVKET ÇORUH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Tuğrul Eryılmaz, T24'teki 'Düzeyli Magazin' adlı köşesinde, Arka Sokaklar'daki sürpriz ayrılık için şunları yazdı:

16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek. Çoruh'un yerine gelecek oyuncuyu Cihangir kulislerinde duyarsam haftaya yazarım.

ŞEVKET ÇORUH NEDEN AYRILIYOR?

Eryılmaz'ın yazısına göre Çoruh, kendini daha çok tiyatroya verecek.Şevket Çoruh,kurucusu olduğu Baba Sahne'nin uyarlamasını yaptığı Taxim adlı oyunda rol alıyor. Çoruh, kısa bir süre önce Instagram hesabından Çakallarla Dans 6 filminin çekimlerine ilişkin bir paylaşım yapmıştı.