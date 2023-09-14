Şevval Şahin sevgilisinden gelen çiçeği paylaştı: Bacak boyum kadar olmazsa olmaz

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündemde olan Şevval Şahin, 24 yaşına girdi.

"Bacak boyum kadar olmazsa olmaz"

Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan Miss Türkiye Güzeli, sevgilisinden gelen doğum günü çiçeğini Instagram hesabından paylaştı. Şahin’e sevgilisi Murat Kazancıoğlu doğum günü kutlaması adına devasa boyutta gül buketi yolladı.

Şevval Şahin, paylaşımına, “Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım, seni çok seviyorum” notunu düştü.