Şevval Şahin tatil rotasını Phuket'e çevirdi! Tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı

Hürriyet'te Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, yaklaşık iki yıldır Burak Ateş ile birlikteliğini sürdüren 2018 yılında Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bu defa dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Phuket’te gitti.