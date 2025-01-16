Şevval Şahin tatil rotasını Phuket'e çevirdi! Tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Şahin tatil rotasını Phuket'e çevirdi! Tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı.
1 / 8
Hürriyet'te Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, yaklaşık iki yıldır Burak Ateş ile birlikteliğini sürdüren 2018 yılında Miss Turkey güzeli Şevval Şahin bu defa dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Phuket’te gitti.
2 / 8
Phuket Adası’na giden Şevval Şahin sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
3 / 8
Hem özel hayatıyla hem de cesur tarzıyla sık sık konuşulan Şahin, bu kez tatilden pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
4 / 8