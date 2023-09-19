Şevval Sam, Eda Ece'nin hamile olduğunu öğrendiği anı paylaştı: 3 kere falan sevinçten zıpladım

Yasak Elma dizisinde uzun yılar birlikte başrol oynayan Şevval Sam ve Eda Ece'nin, dizi bitse de yakın arkadaşlıkları devam ediyor.

"Teyze olacağım diye 3 kere falan sevinçten zıpladım"

Şevval Sam, önceki akşam Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin 15. yıl kutlamalarında sahneye çıktı. Eski rol arkadaşı Eda Ece'nin hamile kalmasına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Teyze olacağım diye 3 kere falan sevinçten zıpladım. Önümüzdeki yaz Eda 'Bebeğe biraz sen bak' diyebilir. Benim için büyük bir zevk olur."

Şevval Sam daha sonra ekledi:

"Malum; oğlanı (Tarık Emir Tekin) büyüttüm, 26 yaşına getirdim." "Ama bu aralar biz torun sevemeyeceğimiz için Eda'nın çocuğu ile bebek özlemimizi gidereceğiz."