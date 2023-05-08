Şevval Sam karavanı ile tatile çıktı: "Prenses sezonu açtı"

Yaz aylarında ‘Prenses’ adını verdiği karavanıyla tatile çıkan Şevval Sam sezonu açtı. Çatalca’ya giden ünlü oyuncu, aracını Kabakça köyünde bulunan Elmalıdere Piknik Alanı’na park etti.

"PRENSES SEZONU AÇTI"

Yemek masasını da kuran oyuncu, karavanı önünde çektirdiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından “Prenses sezonu açtı valla” notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sevval Sam (@sevvalsam)'in paylaştığı bir gönderi

“MÜLK EDİNMEK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Şevval Sam iki yıl önce bir arkadaşından satın aldığı eski karavanın yenilenme süreciyle bizzat kendisi ilgilenmişti.

Karavanın içini tamamen ahşap yaptıran ve iç dekorasyonuna kendisi imza atan oyuncu, “Karavanın iç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını burada kullandım. Karavanın içi tamamen ahşap yapıldı. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti.