Şevval Sam'ın 'Bodrum'da sınıf farkı az' açıklamasına tepki

'BODRUM'UN EN SEVDİĞİM FARKI SINIF FARKI ÇOK AZ'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sam, şu ifadeleri kullandı; "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum."