Sex and The City’nin yıldızı Mr. Big'e cinsel saldırı suçlaması

Televizyon dünyasının en ikonik dizilerinden Sex and the City’nin yeni bölümlerinin yayınlanmaya başlamasının ardından Chris Noth hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. Adları açıklanmayan iki kadın North'u cinsel saldırı ile suçladı. Noth ise kendisini her iki durumu "rızaya dayalı" olarak nitelendirerek savundu.

Zoe ve Lili takma adlarını kullanan iki kadın, Sex And The City oyuncusu Chris Noth'u 2004 ve 2015'te kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Zoe ve Lily, The Hollywood Reporter'a ayrıntılı açıklamalar yaptı. Habere göre kadınlar birbirini tanımıyor.

67 yaşındaki Chris Noth ise yaşananların rızaya dayalı olduğunu avundu. Chris Noth, "Rıza almadan bir şey yaşamadığımı biliyorum ancak iddialar niye şimdi çıktı onu bilmiyorum" dedi.

Şimdi 40 yaşında olan Zoe, aktörün 2004 yılında Batı Hollywood'daki bir apartman dairesinde kendisine tecavüz ettiğinde 22 yaşında olduğunu söylüyor. Şimdi 31 yaşında olan Lily, 2015 yılında 25 yaşındaydı ve Chris Noth tarafından New York City'deki Greenwich Village dairesinde tecavüze uğradığını söylüyor.

Ünlü oyuncu Chris Noth konuyla ilgili The Hollywood Reporter’a açıklama yaptı. Noth,

“Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış. Bu hikayeler 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olabilir ve hayır her zaman hayır anlamına gelir. Yaşananların hepsi rızaya dayalıydı” dedi.

The Hollywood Report'a konuşan Zoe, aktörle 2004 yılında 22 yaşındayken tanıştığını, Chris Noth ve diğer ünlülerin onunla düzenli olarak iş yaptığını ve iyi profilli bir şirkette çalıştığını söyledi. North'un kendisini Batı Hollywood'daki binasının havuzuna davet ettiğini ve kendisine orada tecavüz ettiğini belirtti.

Bakalım bu suçlamalar Hollywood'da nasıl etki yaratacak ve yansımaları nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeleri takip edeceğiz...