Seyahat fenomeni çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans, hayatını kaybetti

YouTube'da 200 binden fazla abonesi olan ve seyahat ettikleri yerleri paylaşan Stacey Tourout ile Matthew Yeomans çiftinden acı haber geldi.

Kanada’da yaşayan influencer çiftin, Britanya Kolumbiyası’nın iç kesimlerinde meydana gelen trajik bir off-road kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Stacey Tourout ve Matthew Yeomans, maceralarını belgeledikleri ve 200.000’in üzerinde abonesi bulunan Toyota World Runners adlı YouTube kanalının arkasındaki çiftti. Kanada Yayın Kurumu (CBC)’nin haberine göre, çift 7 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybetti.

Kaslo Arama ve Kurtarma (SAR), olay yerine yerel saatle 19:30 civarında çağrıldıklarını doğruladı. Kaslo SAR yöneticilerinden Mark Jennings-Bates, CBC’ye yaptığı açıklamada, kazanın “dağlık bir bölgede, bir orman yolunda ve Trout Lake köyüne doğru uzanan vadinin oldukça kuzeyinde” meydana geldiğini belirtti. Burası, Britanya Kolumbiyası’nın güneydoğusundaki West Kootenay bölgesinde yer alıyor.

Tourout’un annesi Colleen, sosyal medyada çifte dair duygusal bir anma paylaşarak birçok kişiyle birlikte onların ardından saygı duruşunda bulundu.

Colleen, karlarla kaplı dağların önünde poz verdikleri bir fotoğraf eşliğinde Facebook'ta şunları yazdı:

“Tarifsiz bir kalp kırıklığıyla, Matthew Peter Yeomans ve Stacey Tourout’un aileleri olarak, 7 Ağustos 2025’te Britanya Kolumbiyası’nın onların kalbinde çok özel bir yeri olan o güzel dağlarında geçirdikleri bir off-road kazasında onları trajik bir şekilde kaybettiğimizi bildirmek isteriz. Lütfen bu yıkıcı sonla başa çıkmaya çalışırken bizleri ve onları dualarınızda ve düşüncelerinizde tutun. Her zaman birlikte olacaklarını bildiğimiz gibi, şimdi sonsuza dek birlikteler.”

Yeomans’ın Facebook sayfasına göre çift, Nisan 2024’te nişanlanmıştı. Yeomans, o özel anın videosunu da kendi profilinde paylaşmıştı.