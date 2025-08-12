Şeyma Subaşı 3 yıl önce verdiği sözü tutup Afrika'ya gitti: "Melisa büyüdü, onlar da büyüdü ve tekrar buradayız"

Miami, Bali ve İstanbul üçgeninde süren lüks yaşamıyla tanınan Şeyma Subaşı, bu kez kızı Melisa ile birlikte yaptığı anlamlı bir seyahatle dikkatleri üzerine çekti. Üç yıl önce ziyaret ettikleri Afrika ülkesi Malawi'ye geri dönen Subaşı, verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadı.

"Onlar dünyanın en şanslı ruhları"

Subaşı, bu özel ziyarete dair duygularını sosyal medyada uzun bir paylaşımla dile getirdi ve paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar önce, geri döneceğimize söz verdik. Melisa büyüdü, onlar da büyüdü ve tekrar burada, dünyanın en büyülü yerlerinden Malawi'deyiz. Kızıma bugün onunla gurur duyduğumu ama benin onunla gurur duyup duymamamın önemli olmadığını söyledim. Önemli olan Allah'ın ona kendiyle gurur duyacağı anlar yaşatması.

Dışarıdan bakanlar onları fakir gibi görebilir. Ama belki de... Onlar dünyanın en şanslı ruhları. Onlara dışarıdan yardım edildiği için değil, belki buna ihtiyaçları bile yok çünkü zaten her şeyle dolu olarak doğmuşlar. Sevgiyle dolu. Tevekkülle dolu. Teslimiyetle dolu ve çevrelenmiş.

Bunun bir ismi olduğunu bile bilmeden, yaşamanın en saf hali. Her ruh Yaratıcıdan, Allah'tan, kendi çizgisiyle gelir. Ve belki onların yolu bu saflık içinde yaşamaktır.

Verenlerin bizler olduğunu düşünüyoruz, belki de gerçek zengin onlar.

Bazı hisler paylaşılamayacak kadar özeldir, ama şunu biliyorum: burada olmak, bunu görmek, bunu hissetmek... Beni dünyanın en şanslılarından yapıyor. Sonsuza kadar taşıyacağım bir hediye veriyor."

Yıllar önce verdikleri sözü tuttuklarını belirten Subaşı, binlerce beğeni aldı.