Şeyma Subaşı 35'inci yaşına sevgilisi ve kızıyla birlikte girdi

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2 Temmuz'da yeni yaşını kutlayan Subaşı, dün sevgilisi ve kızıyla kutlama yaptı.

"TEŞEKKÜRLER ALLAH'IM"

35'inci yaşına giren Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızıyla doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Subaşı paylaşımlarına "Ne yıl... Her zaman sadece ruhun anlayabileceği bir tür coşkuyla dolu. Teşekkürler Allah'ım" notunu düştü.