Şeyma Subaşı açıkladı: İkinci kitabı yazmaya başladım

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Şeyma Subaşı, 2019 yılında "Sadece Şeyma" isimli bir kitap bile çıkarmıştı. Subaşı'nın kitabı çok eleştirilere maruz kalsa da çıkan haberlere aldırış etmemişti.