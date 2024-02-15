Şeyma Subaşı açıkladı: İkinci kitabı yazmaya başladım
Acun Ilıcalı'dan sonra Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Eylül ayında evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü fenomen son olarak takipçilerine ikinci kitabının çıkacağının haberini duyurdu.
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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Şeyma Subaşı, 2019 yılında "Sadece Şeyma" isimli bir kitap bile çıkarmıştı. Subaşı'nın kitabı çok eleştirilere maruz kalsa da çıkan haberlere aldırış etmemişti.
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Ancak herkes Şeyma Subaşı'nın yeni bir kitap daha çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyordu. Yanıt geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'ndan geldi.
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Bir takipçisinin "bence kitap yazmaya şimdi başlamalısın" yorumuna cevap veren Subaşı, yeni bir kitap yazmaya başladığını da açıklamış oldu.
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Şeyma Subaşı'nın yeni kitabında neler anlatacağı şimdiden merak konusu oldu.