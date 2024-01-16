Şeyma Subaşı: Boşandıktan sonra kimsenin elini tutmadım

3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Formula E CEO'su Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edilen Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım"

Subaşı, Türkiye'den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledi:

"Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum, hiç kimseyle alakam yok.

Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor bu dönemde. Bende tam tersi, kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim. Elini bile tutmadım."