Şeyma Subaşı, Dominik'e gitti! Yeni pozlarını paylaştı

Mayıs ayında nikah masasına oturduğu Mohammed Alsaloussi'den 5 ay sonra tek celsede boşanan Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, ülke ülke gezmeye başladı. Subaşı ve kızı Melisa, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı.

Şeyma Subaşı'dan Dominik pozları

Şeyma Subaşı, uzun bir aradan sonra sahile indi. Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği pozlarını "Hola" notuyla 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı ve fit fiziğne yorum yağdı.