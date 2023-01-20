Şeyma Subaşı gelinlik provası yaptı! O anları takipçileri ile paylaştı

Mısırlı Mohammed Alsalossi ile bir süredir beraber olan Şeyma Subaşı, şu sıralar düğün hazırlıklarıyla uğraşıyor. Ünlü fenomen Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı, gelinlik provasında çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEMDEYİM"

Subaşı, prova anından fotoğraf yayınladı ve "Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz." notunu düştü. Subaşı'nın paylaşımına sevgilisi Meedo'dan yorum gecikmedi. Meedo "Süper heyecanlıyım aşkım" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

FAS'TA EVLENECEKLER İDDİASI

Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olmuştu. Çıkan bazı haberlere göre çiftin, Fas'ın Marakeş şehrinde evlenecekleri duyurulmuştu.