Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Uzun süre Meedo Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisi Meedo ile ayrılık kararı aldı. Subaşı, evliliğe doğru giden birlikteliklerinde ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten kötü haber geldi. Mohammed Alsaloussi ile ayrılma kararı alan Şeyma Subaşı ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri yazdı: "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum"