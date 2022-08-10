Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Göcek'te tatilde

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. İlişkilerine yeni bir şans daha verme kararı alan Subaşı ile Alsaloussi şimdilerde Göcek'te deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

KALP EMOJİSİYLE YAYINLADI

Tüm bunların ardından 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, barışma sonrası Alsaloussi ile bir paylaşım yaptı. Yeni karelerini Instagram hesabından peş peşe yayınlayan Subaşı, Meedo ile çekilen karesini de beyaz kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

MEEDO'NUN MELİSA İLE FOTOĞRAFI BARIŞMAYI ELE VERMİŞTİ

Ancak daha önce iki kez ayrılıp barışan çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew’deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu.