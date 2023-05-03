Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Marakeş'te evlendi

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hayatlarını birleştirdi. Şeyma Subaşı evlenir evlenmez soyadını da değiştirdi.

AİLESİNDEN KİMSE KATILMADI

Düğün törenine sadece 15 kişiyi çağıran Şeyma Subaşı'nın davetli listesinde ablası Kübra Açıl yoktu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" diyen Şeyma Subaşı, olayın perde arkasını anlatmıştı;

"Büyük mutluluk ve heyecanla ablamı tabii ki davet ettim. Ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki üzüldüm ama fazla değil! Çünkü her insanın bir kapasitesi var. Eğer karşındaki insandan sen kapasitesinin üzerinde bir şey beklersen hayal kırıklığına uğrarsın. O yüzden ben bu konuyla ilgili hayal kırıklığına uğramadım."

"MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"

Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile ağabey -kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.