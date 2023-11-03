Şeyma Subaşı ilk kez çamaşır makinesi kullandı!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 5 ay evli kalan ve geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, paylaştığı videolarla yine adından söz ettirmeyi başarıyor.

"İLK ÇAMAŞIR MAKİNESİ MACERAM"

İlk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşayan, o anları paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, "İlk çamaşır makinesi maceram. Kendi aptallığıma o kadar gülüyorum ki" açıklamasında bulundu.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN KAPAĞINI AÇMAKTA ZORLANDI

Çamaşır makinesinin kapağını açmak için uğraşan Şeyma Subaşı hakkında bazı takipçileri "Rol yapıyor" derken, bazı sosyal medya kulanıcıları ise "Tek parça için makine mi çalıştırılır?" şeklinde yorumlar yaptı.