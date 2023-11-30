Şeyma Subaşı İngiltere'ye gitti, küs olduğu ablası Kübra Açıl ile barıştı: "Harika zaman geçirdik"

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Şubaşı, davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuşmuştu. Şeyma Subaşı'nın ablasını eski Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti.

"Harika zaman geçirdik"

Subaşı, arasının bozuk olduğu bilinen ablası Kübra Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip; eski eşi Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti.

O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına; "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik.

Takım gittikçe daha iyi hale geliyor ve onları desteklemek çok keyifliydi. Tüm şehir arkalarında, onlara şans diliyor. Burası biraz soğuk ama çok güzel. Kızım, yeğenim, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz." diye yazdı.