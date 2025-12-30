Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Elele Online
30 Aralık 2025 Salı akşamı itibarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.
Yaklaşık iki hafta önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şeyma Subaşı, hakkındaki yakalama kararı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkeme döneceğim, gereken açıklamaları ve testleri yapacağım" mesajını vermişti.