Şeyma Subaşı Miami’deki bekarlığa veda partisini aboneleriyle paylaşacak

Şeyma Subaşı, dünyada birçok yıldızın ve influencer’ın “ücretli abonelik” karşılığında Instagram’da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye’den ilk katılan isim olmuştu.

Instagram hesabından "Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" diyerek takipçilerine aboneliğe çağıran Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL olarak açıklanmıştı.

. 2.9 milyon takipçili Instagram hesabından abonelik sistemi başlatan Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL'ydi.