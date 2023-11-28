Şeyma Subaşı Mısır'dan pozlarını paylaştı: Hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023'te Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girmişti. Düğünlerini yapmadan önce Fas'ta nikah töreni düzenleyen çift, birbirlerine "sonsuza kadar evet" demişti. Ancak bu mutluluk fazla sürmedi; Subaşı, dargın-barışık bir ilişki yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

"Bazen vay be diyorum"

Son olarak eski eşinin memleketine giden Subaşı, Instagram sayfasından peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Sırt dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen fenomen ismin "Bazen 'vay be' diyorum çünkü hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum" notuyla paylaştığı gönderisine; kısa sürede binlerce yorum geldi.