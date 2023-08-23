Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi ilanı verdi: "Yardıma ihtiyacım var galiba"

Geçtiğimiz aylar Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen Şeyma Subaşı, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki evine gelen Subaşı, sosyal medyadan bir iş ilanı vererek sosyal medya hesaplarını yönetebilecek birini aradığını söyledi.

İş ilanı verdi

Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

İş ilanı veren ünlü isim, kendisi gibi enerjiye sahip biriyle çalışmak istediğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak, ama paylaşmak istiyorum. Sanırım sosyal medyamı organize edecek, ayarlayacak, işlerimi, gönderilerimi, her şeyi ayarlayacak birilerine ihtiyacım var. Bu bir menajer olabilir; bana uygun, doğalında, tadında..."

"Bir yardıma ihtiyacım var galiba"

"Benim hiç olmadı böyle yardım eden birileri, olmaya çalıştı ama olamadı falan. Ben burada çok fazla yokum zaten, olmayacağım da. Ama sonuçta burası benim vatanım, evim, çok seviyorum. O yüzden bilmiyorum, bir yardıma ihtiyacım var galiba. Kim ama?"

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. Subaşı'nın abonelik ücreti ise 135 TL.