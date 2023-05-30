Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi balayı tatili için Bali'ye gitti

Acun Ilıcalı’dan 2018’de boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Fas’ın Marakeş şehrinde 2 gün süren ihtişamlı bir düğün ile dünyaevine girmişti. Törene sadece yakın çevresi katılmıştı.

JAPONYA'DA DEPREME YAKALANDILAR

Düğün sonrası balayı için ilk rotası Japonya olan Alsaloussi çifti, burada 6.1 şiddetinde depreme yakalanmışlardı. Şeyma Subaşı, o anları Instagram hesabından yayınlamıştı.

BALAYINA BALİ'DE DEVAM EDİYORLAR

Japonya tatilinin ardından Bali'ye geçen ünlü çift, 'merhaba' notuyla Instagram paylaşımı yaptı. Paylaşımında, üzerinde M ve S harfleri bulunan dev ayıcıklı fotoğrafları dikkat çekti.